У повітряному бою загинув Денис Василюк — що про нього відомо

Денис Василюк. Фото: facebook.com/831BrTA

Під час виконання бойового завдання загинув начальник штабу — перший заступник командира авіаційної ескадрильї підполковник Денис Василюк. Він захищав рідну землю з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба 831-ї бригади тактичної авіації у Facebook у суботу, 18 травня.

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Загибель Дениса Василюка

"Днями, під час виконання бойового завдання загинув начальник штабу — перший заступник командира авіаційної ескадрильї підполковник Денис Василюк", — йдеться у повідомленні.

Денис Василюк. Фото: facebook.com/831BrTA

У бригаді зазначили, що втратили не просто льотчика, а й надійного бойового побратима, друга та просто чудову і яскраву людину.

Що відомо про загиблого пілота

Василюк Денис Олександрович — пілот винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України. У бригаді наголосили, що він був справжнім професіоналом своєї справи.

Денис Василюк. Фото: facebook.com/831BrTA

Від початку повномасштабного вторгнення здійснив десятки бойових вильотів та є повним кавалером ордену "За мужність".

Денис Василюк. Фото: facebook.com/831BrTA

"Денис любив свою родину, своє життя, свою службу, своє, наше українське небо", — йдеться у повідомленні.

Допис 831-ї бригади тактичної авіації. Фото: скриншот

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