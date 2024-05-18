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У повітряному бою загинув пілот Денис Василюк

18 травня 2024 17:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У повітряному бою загинув Денис Василюк — що про нього відомо
Денис Василюк. Фото: facebook.com/831BrTA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Під час виконання бойового завдання загинув начальник штабу — перший заступник командира авіаційної ескадрильї підполковник Денис Василюк. Він захищав рідну землю з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба 831-ї бригади тактичної авіації у Facebook у суботу, 18 травня.

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"Днями, під час виконання бойового завдання загинув начальник штабу — перший заступник командира авіаційної ескадрильї підполковник Денис Василюк", — йдеться у повідомленні.

На війні загинув Денис Василюк
Денис Василюк. Фото: facebook.com/831BrTA

У бригаді зазначили, що втратили не просто льотчика, а й надійного бойового побратима, друга та просто чудову і яскраву людину.

Що відомо про загиблого пілота

Василюк Денис Олександрович — пілот винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України. У бригаді наголосили, що він був справжнім професіоналом своєї справи.

У повітряному бою загинув Денис Василюк
Денис Василюк. Фото: facebook.com/831BrTA

Від початку повномасштабного вторгнення здійснив десятки бойових вильотів та є повним кавалером ордену "За мужність".

У війні проти РФ загинув пілот Денис Василюк
Денис Василюк. Фото: facebook.com/831BrTA

"Денис любив свою родину, своє життя, свою службу, своє, наше українське небо", — йдеться у повідомленні.

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Допис 831-ї бригади тактичної авіації. Фото: скриншот

Нагадаємо, 16 травня у Львові провели в останню путь трьох воїнів, які віддали свої життя у боротьбі за Україну. Андрій Лисак, Сергій Кулай та Даниїл Лукащук — ці імена стануть в один ряд з іншими українськими Героями.

Також на фронті загинув офіцер секції оперативного планування батальйону "Хорив" бригади НГУ "Гвардії наступу "Буревій" Денис Зелений на псевдо "Гефест". За життя хлопець зробив найвідоміше фото випаленого Серебрянського лісу поблизу Кремінної Луганської області.

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