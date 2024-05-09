На фронті загинув нацгвардієць, який зробив найвідоміше фото Серебрянського лісу

Денис Зелений. Фото: Instagram/honey_cafe

На фронті загинув офіцер секції оперативного планування батальйону "Хорив" бригади НГУ "Гвардії наступу "Буревій" Денис Зелений на псевдо "Гефест". За життя хлопець зробив найвідоміше фото випаленого Серебрянського лісу поблизу Кремінної Луганської області.

Про це повідомили у кондитерській мережі Honey Cafe, де хлопець працював до війни.

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За своє життя боєць сфотографував Серебрянське лісництво, яке розташоване поблизу Кремінної на Луганщині. На знятій на заході сонця світлині видно, як ворог після себе залишив лише випалені дерева на місці колись пишного соснового лісу.

Те саме фото Серебрянського лісу. Джерело: Денис Зелений

"Наш герой Денис Зелений, захищаючи Україну, загинув під час бойових дій. Немає слів щоби висловити весь біль від втрати цієї людини. Справжній воїн, захисник і друг", — йдеться в повідомленні.

Ситуація на Луганщині — останні новини

Нагадаємо, ввечері у вівторок, 7 травня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Зазначається, що "прилетіло" по складу ПСМ, який використовувала російська армія.

Також в захопленому місті було вбито командира 59-ї бригади сухопутних військ ЗС РФ, полковника Центрального військового округу Павла Кропотова.

Водночас на в'їзді до тимчасово окупованого Сєвєродонецька російські солдати перевіряють у чоловіків наявність військового обліку, і якщо такого немає — видають повістку та оформлюють постанову.