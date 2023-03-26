В прокуратуре рассказали, сколько украинских детей погибли в результате вооруженной агрессии рф

Больше всего пострадало детей в Донецкой области

По состоянию на утро 26 марта 2023 года более 1407 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По официальной информации ювенальных прокуроров 465 детей погибли, а 942 — получили ранения.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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В Офисе Генерального прокурора отметили, что эти цифры не окончательны. В настоящее время идет работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях Украины.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 446, Харьковской — 273, Киевской — 127, Херсонской — 94, Запорожской — 88, Николаевской — 85, Черниговской — 68, Луганской — 66, Днепропетровской — 66", — говорится в сообщении.

Оккупанты повредили 3126 учебных заведений массированными бомбардировками и обстрелами.



Напомним, оккупационные власти в Мариуполе заставляют детей смотреть пропагандистский фильм об аннексии Крыма. От родителей требуют отчета, что дети действительно посмотрели фильм.

Также мы писали, что из-за постоянных российских обстрелов из Авдеевки и соседних сел эвакуируют женщин и детей. Некоторые семьи сами попросили полицейских помочь им уехать из прифронтовых населенных пунктов.

Добавим, захватчики заставляют родителей школьников с оккупированных территорий писать отказ от изучения украинского языка. Как "альтернативу" враг предлагает изучать российский.