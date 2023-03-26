Окупанти обстріляли Донецьку область: є загиблі та поранені

Наслідки російського обстрілу

Російські окупанти обстріляли Донецьку область. Загалом за добу вони вбили двох цивільних, ще одна людина отримала поранення.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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"Близько півночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську — поцілили у промислову зону. За оперативною інформацією, минулося без жертв", — розповів Кириленко.

На Донецькому напрямку вночі та зранку тривають інтенсивні обстріли Авдіївки. Ворог використовує артилерію, "Гради" та касетні боєприпаси. Снаряди влучили по території чотирьох вулиць та АКХЗ. У Курахівській громаді окупанти пошкодили дві будівлі у Гострому та приватний будинок у Кураховому.

На Горлівському напрямку одна людина загинула у місті Часів Яр, ще одна — у Північному Торецької громади. У Костянтинівській громаді пошкоджено два дачні будинки у Костянтинівці та декілька будинків у Предтечиному.

"На Лисичанському напрямку у Званівській громаді пошкоджено 15 будинків у Званівці і п'ять будинків у Переїзному. У Сіверську пошкоджено будівлю залізничного вокзалу та декілька прилеглих приватних будинків", — додав Кириленко.

Нагадаємо, в суботу, 25 березня, російські окупанти обстріляли дві громади у Дніпропетровській області. Загарбники завдали ударів за допомогою артилерії та безпілотників.

Також ми писали, що російські військові вкотре атакували місто Херсон. Цього разу окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги.

Додамо, за дві доби, 23 та 24 березня, ворог завдав близько 200 ударів по території Запорізької області. Внаслідок обстрілів є один поранений.