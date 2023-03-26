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У прокуратурі розповіли, скільки українських дітей загинули внаслідок збройної агресії рф

26 березня 2023 10:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Станом на ранок 26 березня 2023 року понад 1407 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 465 дітей загинули, а 942 — отримали поранення.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Деталі

В Офісі Генерального прокурора зазначили, що ці цифри не остаточні. Наразі триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 446, Харківській — 273, Київській — 127, Херсонській — 94, Запорізькій — 88, Миколаївській — 85, Чернігівській — 68, Луганській — 66, Дніпропетровській — 66", — йдеться у повідомленні.

Окупанти пошкодили 3126 закладів освіти масованими бомбардуваннями та обстрілами. 
 
Нагадаємо, окупаційна влада у Маріуполі змушує дітей дивитися пропагандистський фільм про анексію Криму. Від батьків вимагають звіту, що діти справді подивилися фільм.

Також ми писали, що через постійні російські обстріли з Авдіївки та сусідніх сіл евакуюють жінок і дітей. Деякі родини самі попросили поліцейських допомогти їм виїхати з прифронтових населених пунктів.

Додамо, загарбники змушують батьків школярів з окупованих територій писати відмову від вивчення української мови. Як "альтернативу" ворог пропонує вивчати російську.

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