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В ВС ВСУ подтвердили удары по Крыму

24 марта 2024 00:17
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Взрывы в Крыму сейчас 23 марта - В ПС ВСУ подтвердили удары по Севастополю
Взрывы в Крыму. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Взрывы во временно оккупированном Крыму раздались вечером 23 марта. Севастополь оказался под атакой ракет. В Воздушных силах ВСУ подтвердили удары со своей стороны.

Об этом в субботу, 23 марта, заявил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

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Пост Олещука о взрывах в Крыму. Фото: Скриншот

Взрывы в Крыму — что говорят в ВС ВСУ

"Небо и море одного цвета! Спасибо летчикам и морякам за успешную боевую работу!", — написал Олещук.

Он добавил, что "Крым — наш" и призвал вместе идти к победе.

Как известно, по состоянию на 23:00, по данным местных пабликов, более 10 ракет были сбиты в небе над Севастополем.

В городе есть многочисленные попадания – и в дома, и в офисные здания.

Местные "власти" сообщают о ранениях женщины и ребенка.

Напомним, из-за сегодняшних взрывов на полуострове россияне перекрыли Крымский мост. Также с аэродрома Бельбек в воздух подняты истребители.

Добавим, воины ВСУ успешно выполняют боевые операции и затрудняют ситуацию для РФ на море и в воздухе. Благодаря определенному комплексу мероприятий, Украина становится на путь к освобождению Крыма от российской оккупации, поэтому захватчики должны готовиться к дальнейшему сценарию.

 

Крым
взрыв
ракетный удар
Воздушные Силы ВСУ

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