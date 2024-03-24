Взрывы в Крыму сейчас 23 марта - В ПС ВСУ подтвердили удары по Севастополю

В ВС ВСУ подтвердили удары по Крыму
Взрывы во временно оккупированном Крыму раздались вечером 23 марта. Севастополь оказался под атакой ракет. В Воздушных силах ВСУ подтвердили удары со своей стороны.
Об этом в субботу, 23 марта, заявил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
Взрывы в Крыму — что говорят в ВС ВСУ
"Небо и море одного цвета! Спасибо летчикам и морякам за успешную боевую работу!", — написал Олещук.
Он добавил, что "Крым — наш" и призвал вместе идти к победе.
Как известно, по состоянию на 23:00, по данным местных пабликов, более 10 ракет были сбиты в небе над Севастополем.
В городе есть многочисленные попадания – и в дома, и в офисные здания.
Местные "власти" сообщают о ранениях женщины и ребенка.
Напомним, из-за сегодняшних взрывов на полуострове россияне перекрыли Крымский мост. Также с аэродрома Бельбек в воздух подняты истребители.
Добавим, воины ВСУ успешно выполняют боевые операции и затрудняют ситуацию для РФ на море и в воздухе. Благодаря определенному комплексу мероприятий, Украина становится на путь к освобождению Крыма от российской оккупации, поэтому захватчики должны готовиться к дальнейшему сценарию.
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