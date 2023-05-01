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В результате обстрела образовательного учреждения на Черниговщине погиб ребенок

1 мая 2023 17:17
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В результате обстрела образовательного учреждения на Черниговщине погиб ребенок
Оккупанты обстреляли Черниговщину, в результате чего погиб ребенок. Фото: РосСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Новгород-Северском районе Черниговской области русские военные обстреляли образовательное учреждение. Находившийся рядом ребенок погиб.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус на своей странице в Telegram.

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Враг беспощадно продолжает избивать по гражданской инфраструктуре Украины. На этот раз очередной обстрел подверглась Черниговщине.

Российские захватчики попали в образовательное учреждение, в результате чего погиб находившийся рядом ребенок.

"Около 15:37 зафиксировано попадание в образовательное учреждение (не работает) Новгород-Северского района. Есть данные о гибели находившегося неподалеку ребенка. Информация о пострадавших уточняется.

Россия террорист. Террористов нужно уничтожать", — написал Вячеслав Чаус.

Напомним, ранее мы писали, что командующий ОС Наев рассказал о ситуации в приграничных Сумской и Черниговской областях. Российские оккупанты не проводят атакующие операции на северном направлении, но регулярно обстреливают украинское пограничье. В то же время на границе с Украиной россияне держат около 17 тысяч военнослужащих.

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