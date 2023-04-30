31 окрема мехнізована бригада. Фото: ОК "Північ".

Російські війська черговий раз обстрілють прикордоння Чернігівської та Сумської областей з різних видів озброєння. Станом на 15:00 вони завдали 7 ударів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" у своїй Facebook-сторінці.

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Загалом окупанти били ракетами, випущеними з вертольоту ворога — 12 приходів, відомо про таку ж кількість і ударів зі ствольної артилерії та 6 приходів із міномету 120 мм.

У результаті обстрілу пошкоджені три приватні будинки, одна будівля підприємтсва. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила, йдеться в повідомленні.

Раніше ми розповідали, що в Харківській прокуратурі показали наслідки обстрілів Купʼянська. Пошкоджено будинки, транспорт та було загоряння гаражу лікарні.

А також нагадаємо, ми писали про те, що речник Командування Повітряних Сил України Юрій Ігнат розповів, наскільки швидко Росія може виготовляти ракети.