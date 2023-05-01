У результаті обстрілу освітнього закладу на Чернігівщині загинула дитина

Окупанти обстріляли Чернігівщину, внаслідок чого загинула дитина. Фото: РосЗМІ

У Новгород-Сіверському районі Чернігівської області російські військові обстріляли освітній заклад. Дитина, яка знаходилась поруч, загинула.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус на своїй сторінці в Telegram.

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Ворог нещадно продовжує бити по цивільній інфраструктурі Україні. Цього разу чергового обстрілу зазнала Чернігівщина.

Російські загарбники влучили в освітній заклад, внаслідок чого загинула дитина, яка знаходилась поруч.

"Близько 15:37 зафіксоване влучання в освітній заклад (не працює) Новгород-Сіверського району. Є дані про загибель дитини, яка перебувала неподалік. Інформація про потерпілих уточнюється.

Росія — терорист. Терористів треба знищувати", — написав Вʼячеслав Чаус.

Нагадаємо, раніше ми писали, що командувач ОС Наєв розповів про ситуацію у прикордонних Сумській і Чернігівській областях. Російські окупанти не проводять атакувальних операцій на північному напрямку, але регулярно обстрілюють українське прикордоння. Водночас на кордоні з Україною росіяни тримають близько 17 тисяч військовослужбовців.