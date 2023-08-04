В порту Новороссийска тонет корабль РФ в результате атаки: реакция россиян

В порту Новороссийска тонет корабль. Фото: скриншот с видео

Утром 4 августа в Новороссийске прогремели взрывы. В россСМИ сообщили, что один из российских десантных кораблей якобы был подбит во время ночной атаки дронов. В результате один корабль наклонился на бок, другой начал "идти ко дну".

В соцсетях россияне начали истерически ныть через корабль, который "решил отдохнуть".

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Узнав новость, россияне поделились на два лагеря. Большинство из них традиционно начали угрожать украинцам "решительными действиями" в ответ, цинично намекая на ракетные удары.

Угрозы россиян. Фото: скриншот

Угрозы россиян. Фото: скриншот 1/2 _ 2

Другие же россияне жестоко обругали военное командование, которое допустило, чтобы российский кораблик "уснул".

Реакция россиян. Фото: скриншот

На болотах ожидают официального заявления и объяснений военного руководства, как мог произойти такой инцидент. К тому же некоторые "сообразительные" россияне начали догадываться, что в Минобороны обманывают население и делают это уже не в первый раз.

Реакция россиян. Фото: скриншот

Реакция россиян. Фото: скриншот 1/2 _ 2

Некоторые уже даже успели спрогнозировать будущую судьбу кораблика, понимая, что восстановлению он не подлежит и его "успешно" сдадут на металлолом.

Реакция россиян. Фото: скриншот

Напомним, в пятницу, 4 июня, в Новороссийске был подбит российский десантный корабль "Оленегорский горняк". Стало известно, что затопило один из его отсеков, из-за чего судно перевернулось на бок. Еще один корабль — пошел ко дну.