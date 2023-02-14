В рф на одном из полигонов готовят две бригады оккупантов для переброски в Украину, — Генштаб
Россия из-за масштабных потерь на фронте в Украине готовит к отправке на войну новую живую силу. Сейчас на одном из полигонов готовят около двух мобилизованных бригад и "добровольцев".
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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"С целью компенсирования масштабных военных потерь россиян в ходе ведения боевых действий, на территории полигона Кадамовский российской федерации в учебном центре проходят подготовку ориентировочно до двух бригад военнослужащих российских оккупационных войск, среди мобилизованных и "добровольцев". Основная часть российских военнослужащих проходит трехнедельный курс подготовки. Отдельные группы проходят двухнедельный курс", — говорится в сообщении.
По информации Генштаба, в результате быстрой подготовки отмечается низкий уровень готовности оккупантов к выполнению задач.
"С начала этого года на территории полигона подготовка рекрутов ЧВК "Вагнера" не проводилась. Инструкторы учебного центра привлекаются к подготовке непосредственно в районе ведения боевых действий", — добавили в Генштабе.
Напомним, российские оккупационные войска деморализованы и совсем не хотят воевать в Украине. Высшее руководство армии россии даже обещает захватчикам деньги, чтобы те участвовали в боевых действиях.