У рф на одному із полігонів готують дві бригади окупантів для перекидання в Україну

Загарбники намагаються поповнити живу силу через масштабні втрати

Росія через масштабні втрати на фронті в Україні готує до відправлення на війну нову живу силу. Нині на одному із полігонів готують близько двох бригад мобілізованих та "добровольців".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

"З метою компенсування масштабних військових втрат росіян у ході ведення бойових дій, на території полігону Кадамовський російської федерації в навчальному центрі проходять підготовку орієнтовно до двох бригад військовослужбовців російських окупаційних військ, з-поміж мобілізованих та "добровольців". Основна частина російських військовослужбовців проходить тритижневий курс підготовки. Окремі групи проходять двотижневий курс", — йдеться в повідомленні.

За інформацією Генштабу, у результаті швидкої підготовки відзначається низький рівень готовності окупантів до виконання завдань.

"З початку цього року на території полігону підготовка рекрутів ПВК "Вагнера" не проводилась. Інструктори навчального центру залучаються до підготовки безпосередньо у районі ведення бойових дій", — додали в Генштабі.

Нагадаємо, російські окупаційні війська деморалізовані та зовсім не хочуть воювати в Україні. Вище керівництво армії рф навіть обіцяє загарбникам гроші, аби ті брали участь у бойових діях.