В РФ ищут виновных в поражении в войне

Пресссекретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Центр стратегических коммуникаций сообщает, о том, как в Кремле ищут виновных за поражения в войне против Украины. Песков заявил, что РФ накануне полномасштабного вторжения не ожидала вмешательства Запада и НАТО в конфликт.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

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РФ ищет виновных в поражении

Отмечается, что Россия ищет виновных в поражении в войне. Они ожидали игнорирования Запада и Европы полномасштабного вторжения. Поэтому сейчас в Кремле очень много вопросов и хлопот.

Центр стратегических коммуникаций опубликовали несколько причин из-за чего Кремль сейчас думает:

накануне полномасштабного вторжения западная дипломатия несколько месяцев прилагала публичные и непубличные усилия, чтобы отказать РФ от вторжения. Но Кремль этого "не слышал".

Кремль недооценил готовность Запада помогать Украине, потому и прибег к полномасштабной агрессии. Соответственно, чтобы заставить РФ прекратить войну, Запад должен подтвердить свою решимость еще больше помогать Киеву.

Признание Пескова - это попытка обосновать, почему Россия проиграет, аргументируя тем, что она "воюет не с Украиной, а со всем Западом и НАТО".

НАТО не является непосредственным участником войны. Если бы Россия действительно воевала с НАТО, то уже давно была бы разгромлена.

В окружении Путина, очевидно, уже идет поиск виновных — кто же "подставил президента", внушая широкомасштабную войну против Украины.

Напомним, что кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отсутствие успехов российской армии на войне тем, что РФ якобы не воюет в Украине. По словам Пескова, оккупанты не уничтожают инфраструктуру и украинские города.