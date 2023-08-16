В РФ цинично подтвердили удар по шведской компании в Луцке

Последствия вражеской атаки на завод шведской компании SKF в Луцке. Фото: ГСЧС

Россия не скрывает своей причастности к удару по заводу шведской компании SKF в Луцке. Нападение произошло накануне, тогда погибли три человека.

Посольство России в Швеции в Twitter только сегодня прокомментировало это событие.

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Посольство России в Швеции упомянуло об обстреле завода шведской компании SKF, который производит подшипники, только после того, как о происшествии начали писать местные СМИ.

"В шведских СМИ появились сообщения об обстреле Россией завода SKF в Луцке. Конечно, журналисты сразу обвинили нашу страну в ракетном ударе по гражданским объектам, которые признала эта дочка шведского производителя шариковых подшипников", — говорится в сообщении посольства.

Россияне оправдываются, что били по компании, производящей подшипники для "Укроборонпрома". Правда, такое циничное заявление они делают без доказательств.

"Не улавливаете связь? Тогда поясним: этот завод в Луцке — часть украинского ВПК, он производил подшипники для концерна "Укроборонпром". В шведской печати об этом факте, конечно, ни слова", — цитируют российских послов в прессе.

Мы писали, что в результате ракетной атаки по Луцку погибли три работника шведского завода.

В компании заявили, что они изучат последствия нападения и повреждения завода, но прежде всего они будут беспокоиться о своих работниках.

Заметим, SKF — крупнейший в мире производитель промышленных подшипников. В Украине в компании работает около 1100 человек.

Напомним, около 5:00 15 августа в Луцке жители слышали громкие взрывы. Долгое время угроза повторного удара продолжалась в регионе и других западных областях. Однако, как выяснилось, было попадание по одному из промышленных предприятий в Луцке.