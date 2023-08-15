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Підприємство у Луцьку, куди влучила ракета РФ, виявилось шведським заводом підшипників SKF

15 серпня 2023 17:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Підприємство у Луцьку, куди влучила ракета РФ, виявилось шведським заводом підшипників SKF
Наслідки удару по підприємству в Луцьку. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Підприємство у Луцьку, куди сьогодні влучила російська ракета, виявилось шведським заводом підшипників SKF. Внаслідок атаки загинули троє людей.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на речника заводу.

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"Минулої ночі стався напад на місто Луцьк в Україні, і наша фабрика постраждала під час цієї атаки", — сказав речник SKF Карл Б’єрнстам.

Він підтвердив, що троє колег загинули.

Б'єрнстам сказав, що компанія розгляне наслідки нападу та збитки, завдані фабриці, але додав, що в першу чергу вона зосереджена на своїх співробітниках та їхній безпеці.

Згідно з останнім звітом компанії про прибутки та збитки, найбільший у світі виробник промислових підшипників має близько 1100 співробітників в Україні, більшість із яких працюють на заводі в Луцьку.

Нагадаємо, близько 5:00 15 серпня в Луцьку мешканці чули гучні вибухи. Довгий час загроза повторного удару тривала в регіоні та інших західних областях. Проте, як з'ясувалося, було влучання по одному з промислових підприємств у Луцьку.

Окрім того, вибухи лунали і у Львівській області та Львові. Окупанти знищили павільйон дитячого садка та пошкодили житлові будинки.

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