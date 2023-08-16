У РФ цинічно підтвердили удар по шведській компанії у Луцьку

Наслідки ворожої атаки по заводу шведської компанії SKF у Луцьку. Фото: ДСНС

Росія не приховує своєї причетності до удару по заводу шведської компанії SKF у Луцьку. Напад стався напередодні, тоді загинуло троє осіб.

Посольство Росії у Швеції у Twitter тільки сьогодні прокоментувало цю подію.

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Посольство Росії у Швеції згадало про обстріл заводу шведської компанії SKF, яка виробляє підшипники, лише після того, як про подію почали писати місцеві ЗМІ.

"У шведських ЗМІ з’явилися повідомлення про обстріл Росією заводу SKF у Луцьку. Звісно, ​​журналісти одразу звинуватили нашу країну в ракетному ударі по цивільних об’єктах, які визнала ця дочка шведського виробника кулькових підшипників", — йдеться у повідомленні посольства.

Росіяни виправдовуються, що били по компанії, яка виготовляє підшипники для "Укроборонпрому". Щоправда, таку цинічну заяву вони роблять без доказів.

"Не вловлюєте зв’язок? Тоді пояснимо: цей завод у Луцьку — частина українського ВПК, він виробляв підшипники для концерну "Укроборонпром". У шведській пресі про цей факт, звісно, ні слова", — цитують російських послів у пресі.

Ми писали, що внаслідок ракетної атаки по Луцьку загинули троє працівників шведського заводу.

У компанії заявили, що вони вивчать наслідки нападу і пошкодження заводу, але насамперед вони турбуватимуться про своїх працівників.

Зауважимо, SKF — найбільший у світі виробник промислових підшипників. В Україні на компанію працює близько 1100 осіб, більшість — на луцькому заводі.

Нагадаємо, близько 5:00 15 серпня в Луцьку мешканці чули гучні вибухи. Довгий час загроза повторного удару тривала в регіоні та інших західних областях. Проте, як з'ясувалося, було влучання по одному з промислових підприємств у Луцьку.