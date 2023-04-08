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В россии решили срочно провести выпуск в военных вузах, чтобы пополнить фронт, — Генштаб

8 апреля 2023 20:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Российские военные в Москве. Фото: EPA/UPG
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Российские захватчики продолжают нести значительные потери. В связи с этим в россии решили провести преждевременные выпуски в военных вузах.

Об этом сообщает в Генштабе ВСУ.

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Как отмечается в ведомстве, для их пополнения руководством вооруженных сил российской федерации было принято решение о проведении 29 апреля текущего года досрочных выпусков из высших военных учебных заведений страны-агрессора. В частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме, Пензе, Омске, Тюмени, Казани, Новосибирске, Вольске и Благовещенске.

При этом выпуски из ВУЗов, которые готовят специалистов для воинских частей ракетных войск стратегического назначения, воздушно-космических сил и военно-морских сил вооруженных сил российской федерации, будут проводить в соответствии с запланированными ранее графиками.

Напомним, в Мелитополе войска россии отобрали у детей лицей и превратили его в офис. Оккупанты вырубили кусты и деревья, которые были рядом со зданием. К тому же они установили металлическое ограждение.

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