У рф вирішили терміново провести випуск у військових вишах, щоб поповнити фронт, — Генштаб

Російські військові в Москві. Фото: EPA/UPG

Російські загарбники продовжують зазнавати значних втрат. У зв'язку з цим у росії вирішили провести передчасні випуски у військових вишах.

Про це повідомляє у Генштабі ЗСУ.

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Дострокові випуски у військових вишах рф

Як зазначається у відомстві, для їх поповнення керівництвом збройних сил російської федерації ухвалено рішення про проведення 29 квітня поточного року дострокових випусків з вищих військових навчальних закладів країни-агресора. Зокрема, у Москві, Санкт-Петербурзі, Костромі, Пензі, Омську, Тюмені, Казані, Новосибірську, Вольську та Благовєщенську.

При цьому, випуски з ВВНЗ, що готують спеціалістів для військових частин ракетних військ стратегічного призначення, повітряно-космічних сил та військово-морських сил збройних сил російської федерації, проводитимуть відповідно до запланованих раніше графіків.

Нагадаємо, у Мелітополі війська рф відібрали у дітей ліцей та перетворили його на офіс. Окупанти вирубали кущі та дерева, які були поряд з будівлею. До того ж вони встановили металеву огорожу.