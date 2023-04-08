Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У рф вирішили терміново провести випуск у військових вишах, щоб поповнити фронт, — Генштаб arrow

У рф вирішили терміново провести випуск у військових вишах, щоб поповнити фронт, — Генштаб

8 квітня 2023 20:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Російські військові в Москві. Фото: EPA/UPG
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські загарбники продовжують зазнавати значних втрат. У зв'язку з цим у росії вирішили провести передчасні випуски у військових вишах.

Про це повідомляє у Генштабі ЗСУ.

Читайте також:

Дострокові випуски у військових вишах рф

Як зазначається у відомстві, для їх поповнення керівництвом збройних сил російської федерації ухвалено рішення про проведення 29 квітня поточного року дострокових випусків з вищих військових навчальних закладів країни-агресора. Зокрема, у Москві, Санкт-Петербурзі, Костромі, Пензі, Омську, Тюмені, Казані, Новосибірську, Вольську та Благовєщенську.

При цьому, випуски з ВВНЗ, що готують спеціалістів для військових частин ракетних військ стратегічного призначення, повітряно-космічних сил та військово-морських сил збройних сил російської федерації, проводитимуть відповідно до запланованих раніше графіків.

Нагадаємо, у Мелітополі війська рф відібрали у дітей ліцей та перетворили його на офіс. Окупанти вирубали кущі та дерева, які були поряд з будівлею. До того ж вони встановили металеву огорожу. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB