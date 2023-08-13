В РФ уже начался процесс депутинизации, — Валерий Кондратюк

Эксочельщик Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк. Фото: скриншот

Россияне уже запустили процесс депутинизации, мы в этом только помогаем. Речь идет об украинском контрнаступлении. В самой России уже понимают, что выходу из тупика сегодня мешает только один человек — это Путин.

Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" сообщил экс-глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк.

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Экс-глава Службы внешней разведки Украины отметил, что большинство российских нарративов сегодня направлены на то, чтобы дискредитировать контрнаступление.

"Нам сегодня нужно раз и навсегда поставить Россию на место и создать такие условия, чтобы она никогда не хотела и не могла напасть на нашу Украину, бомбить наши города", — отметил Валерий Кондратюк.

По убеждению Кондратюка, выходу из тупика сегодня мешает только один человек — это Путин.

"Вот были сообщения NBC, если им верить — а я считаю, что у них есть основания — что уже начался контролируемый переход или поиск преемника Путина", — добавил Кондратюк.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ значительно продвинулись в западной части Запорожской области и попали на северную окраину населенного пункта Роботино. В результате чего армия РФ вынуждена переместить свои войска в этом районе, поэтому их защита, вероятно, ослабит.