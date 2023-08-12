Росія не припиняє обстрілювати мирні українські міста: оновлені дані Генштабу

Російський "Град". Фото: epa

Сьогодні вже розпочалася 535 доба повномасштабного вторгнення РФ проти України. Впродовж минулої доби російські окупанти завдали 5 ракетних та 31 авіаційний удар.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Обстріли окупантів

Крім того, російська армія 49 разів обстріляла з реактивних систем залпового вогню позиції ЗСУ та населені пункти.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — наголосили у повідомленні.

Військові кажуть, що наразі ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території нашої держави залишається високою.

Скриншот допису

Скриншот допису

Ракетна атака на українські міста 11 серпня

Вранці, 11 серпня, російські терористи атакували Прикарпаття. Внаслідок обстрілу загинула дитина.

Також російські окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки РФ постраждала жінка.

Нагадаємо, у Херсоні в одній із лікарень помер місцевий житель, який зазнав поранень через ранковий обстріл багатоповерхівки російськими окупантами. Росіяни продовжують тероризувати мирних жителів регіону.