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У РФ вже почався процес депутінізації, — Валерій Кондратюк

13 серпня 2023 02:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У РФ вже почався процес депутінізації, — Валерій Кондратюк
Ексочільник Служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Росіяни вже запустили процес депутінізації, ми в цьому лише допомагаємо. Йдеться про український контрнаступ. В самій Росії вже розуміють, що виходу з глухого кута сьогодні заважає лише одна людина – це Путін.

Про це в етері Національного телемарафону "Єдині новини" повідомив ексочільник Служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк.

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Ексочільник Служби зовнішньої розвідки України зазначив, що більшість російських наративів сьогодні спрямовані на те, щоб дискредитувати контрнаступ.

"Нам сьогодні треба раз і назавжди поставити Росію на місце і створити такі умови, щоб вона ніколи не хотіла і не могла напасти на нашу Україну, бомбити наші міста", — зазначив Валерій Кондратюк.

На переконання Кондратюка, виходу з глухого кута сьогодні заважає лише одна людина — це Путін.

"От були повідомлення NBC, якщо їм вірити — а я вважаю, що вони мають під собою підстави — що вже почався контрольований перехід або пошук наступника Путіна", — додав Кондратюк.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ значно просунулися в західній частині Запорізької області й потрапили на північну околицю населеного пункту Роботине. Внаслідок чого армія РФ вимушена перемістити свої війська в цьому районі, через це їхній захист, ймовірно, послабиться.

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