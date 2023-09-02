В РФ заявили, что Украина в очередной раз пыталась атаковать Крымский мост

Крымский мост. Фото: REUTERS

В российском Министерстве обороны заявили, что якобы украинский морской беспилотник пытался атаковать Крымский мост. Но его уничтожили в акватории Черного моря.

Об этом пишут российские СМИ в Telegram.

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В РФ заявили о новой атаке двумя морскими беспилотниками, которую якобы удалось предотвратить.

"Около 23.15 предпринята попытка удара по Крымскому мосту полупогруженным безэкипажным катером. Морской беспилотник вовремя обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря", — сообщило Минобороны РФ.

Также оккупанты заявили, что якобы перехватили украинский дрон над территорией Белгородской области около 23:00 1 сентября.

Напомним, до конца текущего года проект "Армия дронов" планирует закупить для нужд украинских Вооруженных Сил 200 тысяч дронов и подготовить 50 тысяч операторов БпЛА.

По словам главы Государственной службы специальной связи и защиты информации, в июле Кабинет министров Украины выделил 40 миллиардов гривен на 2023 год для инвестиций в украинских производителей беспилотников. Часть этих средств уже законтрактовали и доставили часть беспилотников на фронт.