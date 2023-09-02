У РФ заявили, що Україна вкотре намагалася атакувати Кримський міст

Кримський міст. Фото: REUTERS

У російському Міністерстві оборони заявили, що нібито український морський безпілотник намагався атакувати Кримський міст. Але його знищили в акваторії Чорного моря.

Про це пишуть російські ЗМІ у Telegram.

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Атака на Кримський міст

В РФ заявили про нову атаку двома морськими безпілотниками, якій нібито вдалося запобігти.

"Близько 23.15 зроблено спробу удару по Кримському мосту напівзануреним безекіпажним катером. Морський безпілотник вчасно виявлено та знищено в акваторії Чорного моря", — повідомило Міноборони РФ.

Також окупанти заявили, що нібито перехопили український дрон над територією Бєлгородської області близько 23:00 1 вересня.

Нагадаємо, до кінця поточного року проєкт "Армія дронів" планує закупити для потреб українських Збройних Сил 200 тисяч дронів та підготувати 50 тисяч операторів БпЛА.

За словами очільника Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, у липні Кабінет міністрів України виділив 40 мільярдів гривень на 2023 рік для інвестицій в українських виробників безпілотників. Частину цих коштів вже законтрактували й доправили частину безпілотників на фронт.