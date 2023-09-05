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В РФ заявляют об атаке беспилотников: что известно

5 сентября 2023 06:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В РФ заявляют об атаке беспилотников: что известно
Беспилотник в воздухе. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Российское Министерство обороны сообщило об атаке беспилотников. На этот раз они заявляют, что якобы сбили дроны над Калужской и Московской областями.

Об этом пишут российские СМИ.

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что была "попытка атаки" дрона на столицу РФ.

Он утверждает, что ночью на 5 сентября были "уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, которые пытались совершить атаку на Москву".

В сети также начали выкладывать видео, где зафиксирован момент уничтожения БпЛА в небе над Тверской областью, в районе села Завидово.

Напомним, на временно оккупированных территориях враг не может найти достаточное количество наблюдателей на "выборы" среди местных. Потому завозит их из России.

Центр национального сопротивления призывает жителей ТОТ игнорировать выборы и не участвовать в этом пропагандистском спектакле.

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