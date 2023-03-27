В россии застрелился командир десантников Дмитрий Лисицкий: что известно
Один из организаторов Иловайской трагедии в 2014 году, командир российских десантников Дмитрий Лисицкий, скончался. Существуют разные версии его смерти: по одной из них, он покончил с собой, а по другой, был ликвидирован Вооруженными силами Украины.
Об этом пишут российские СМИ.
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Смерть командира десантников рф
Ранее блогер Егор Гузенко, служивший под руководством Лисицкого, сообщил о смерти командира 1-го батальона 247-го десантно-штурмового полка ВС россии и героя россии. Впоследствии, в украинских СМИ появилась информация о том, что его ликвидировали Вооруженные силы.
Однако российские СМИ утверждают, что Лисицкий покончил с собой. Сообщается, что его тело с огнестрельным ранением было обнаружено утром 26 марта в его квартире в Ставрополе на улице Серова.
Бывшие коллеги командира говорят, что недавно Лисицкий находился в подавленном состоянии и упоминал о самоубийстве. Предполагается, что причиной такого поведения стали размышления о его неправомерных действиях в отношении личного состава.
Глава Благодарненского городского округа Ставропольского края, Александр Теньков, подтвердил гибель подполковника, не указывая причину смерти.
Напомним, что на войне россии в Украине погиб доброволец из Чехии. Подробности места и имени воина сейчас не разглашаются.
Также мы писали, что молодой украинский спортсмен Максим Галиничев погиб на фронте в борьбе с российскими интервентами. Он добровольно записался в Вооруженные силы Украины (ВСУ) сразу после полномасштабного вторжения в Украину зимой 2022 года.