Командир российских десантников Дмитрий Лисицкий

Один из организаторов Иловайской трагедии в 2014 году, командир российских десантников Дмитрий Лисицкий, скончался. Существуют разные версии его смерти: по одной из них, он покончил с собой, а по другой, был ликвидирован Вооруженными силами Украины.

Об этом пишут российские СМИ.

Смерть командира десантников рф

Ранее блогер Егор Гузенко, служивший под руководством Лисицкого, сообщил о смерти командира 1-го батальона 247-го десантно-штурмового полка ВС россии и героя россии. Впоследствии, в украинских СМИ появилась информация о том, что его ликвидировали Вооруженные силы.

Однако российские СМИ утверждают, что Лисицкий покончил с собой. Сообщается, что его тело с огнестрельным ранением было обнаружено утром 26 марта в его квартире в Ставрополе на улице Серова.

Бывшие коллеги командира говорят, что недавно Лисицкий находился в подавленном состоянии и упоминал о самоубийстве. Предполагается, что причиной такого поведения стали размышления о его неправомерных действиях в отношении личного состава.

Глава Благодарненского городского округа Ставропольского края, Александр Теньков, подтвердил гибель подполковника, не указывая причину смерти.

Напомним, что на войне россии в Украине погиб доброволец из Чехии. Подробности места и имени воина сейчас не разглашаются.

Также мы писали, что молодой украинский спортсмен Максим Галиничев погиб на фронте в борьбе с российскими интервентами. Он добровольно записался в Вооруженные силы Украины (ВСУ) сразу после полномасштабного вторжения в Украину зимой 2022 года.