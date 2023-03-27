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У рф застрелився командир десантників Дмитро Лисицький: що відомо

27 березня 2023 14:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Командир російських десантників Дмитро Лисицький
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Один із організаторів Іловайської трагедії у 2014 році, командир російських десантників Дмитро Лисицький, помер. Існують різні версії його смерті: за однією з них, він наклав на себе руки, а за іншою, був ліквідований Збройними силами України.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Смерть командира десантників рф

Раніше блогер Єгор Гузенко, який служив під керівництвом Лисицького, повідомив про смерть командира 1-го батальйону 247-го десантно-штурмового полку ЗС Росії та героя Росії. Згодом в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що його ліквідували Збройні сили.

Однак російські ЗМІ стверджують, що Лисицький наклав на себе руки. Повідомляється, що його тіло з вогнепальним пораненням було виявлено вранці 26 березня у його квартирі у Ставрополі на вулиці Сєрова.

Колишні колеги командира кажуть, що нещодавно Лисицький перебував у пригніченому стані та згадував про самогубство. Передбачається, що причиною такої поведінки стали роздуми про її неправомірні дії щодо особового складу.

Голова Подяченського міського округу Ставропольського краю Олександр Теньков підтвердив загибель підполковника, не вказуючи причину смерті.

Нагадаємо, що на війні Росії в Україні загинув доброволець із Чехії. Подробиці місця та імені воїна зараз не розголошуються.

Також ми писали, що молодий український спортсмен Максим Галиничев загинув на фронті у боротьбі з російськими інтервентами. Він добровільно записався до Збройних сил України (ЗСУ) відразу після повномасштабного вторгнення в Україну взимку 2022 року.

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