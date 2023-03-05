Украинские десантники уничтожили подразделение российских оккупантов, одетых в форму ВСУ: видео 18+
Российские оккупанты продолжают активные наступательные действия, однако испытывают значительные потери в живой силе и военной технике. Украинские десантники уничтожили подразделение российских оккупантов на одном из важных направлений фронта.
Об этом сообщила пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ.
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Ювелирная работа украинских десантников
"Воины 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШИ ВС Украины уничтожили подразделение оккупантов на одном из важных направлений. На видео зафиксированы остатки разбитого враждебного подразделения и зачистку позиций противника", — говорится в сообщении.
Военные рассказали, что у большинства уничтоженного личного состава оккупантов замечены ботинки, элементы формы одежды и снаряжение ВС Украины.
"Очевидно, оно было снято с пленных или погибших украинских воинов. Однако Бог их за это наказал руками украинских десантников", — добавили в десантно-штурмовых войсках.
Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра лицам младше 18 лет и людям со слабой психикой
Напомним, недавно под Марьинкой один украинский десантник уничтожил пять танков и три БМП. Для этого военный использовал противотанковый комплекс Javelin и постоянно менял огневые позиции.