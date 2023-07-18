В РФ взлетели бомбардировщики Ту-22М3

Вражеский бомбардировщик Ту-22м3. Фото: Google

Воздушные силы Украины сообщают о вылете четырех бортов стратегической авиации — Ту-22М3. Не исключено, что в ближайшее время будет объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушные силы Украины сообщают о вылете четырех Ту-22М3.

Напомним, Воздушные силы Украины предупреждают о запуске вражеских ударных беспилотников. По предварительным подсчетам, время объявления воздушной тревоги ожидается около полуночи.

Также мы писали, что в ночь на 18 июля враг атаковал Украину с южного направления шестью крылатыми ракетами "Калибр" и 36 ударными дронами типа Shahed. Украинская ПВО уничтожила все ракеты и 31 дрон.