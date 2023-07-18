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У РФ злетіли бомбардувальники Ту-22М3: існує небезпека ракетного обстрілу

18 липня 2023 23:57
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У РФ злетіли бомбардувальники Ту-22М3
Ворожий бомбардувальник Ту-22м3. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Повітряні сили Ураїни повідомляють про виліт чотирьох бортів стратегічної авіації — Ту-22М3. Не виключено, що найближчим часом буде оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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У РФ злетіли бомбардувальники Ту-22М3

Повітряні сили України повідомляють про виліт чотирьох Ту-22М3.

Нагадаємо, Повітряні сили України попереджають про запуск ворожих ударних безпілотників. За попередніми підрахунками, час оголошення повітряної тривоги очікується близько опівночі.

Також ми писали, що у ніч на 18 липня ворог атакував Україну з південного напрямку шістьома крилатими ракетами "Калібр" та 36 ударними дронами типу Shahed. Українська ППО знищила всі ракети та 31 дрон. 

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