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В РФ взлетели вражеские МиГ-31К: в Украине воздушная тревога

11 июля 2023 15:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Взлет российского самолета МиГ-31К 11 июля - в Украине воздушная тревога
Российский самолет МиГ-31К. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Днем, 11 июля, в России взлетел самолет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили мониторинговые каналы.

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Взлет российских МиГ-31К

В РФ взлетел самолет МиГ-31К. Этот самолет носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу для всех регионов страны.

Отмечается, что МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ.

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Напомним, 11 июля днем по всей Украине объявили воздушную тревогу.

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