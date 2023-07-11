Взлет российского самолета МиГ-31К 11 июля - в Украине воздушная тревога

В РФ взлетели вражеские МиГ-31К: в Украине воздушная тревога
11 июля 2023 15:14
Российский самолет МиГ-31К. Фото: google
Днем, 11 июля, в России взлетел самолет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили мониторинговые каналы.
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В РФ взлетел самолет МиГ-31К. Этот самолет носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу для всех регионов страны.
Отмечается, что МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ.
Напомним, 11 июля днем по всей Украине объявили воздушную тревогу.