Зліт російського літака МіГ-31К 11 липня — в Україні повітряна тривога

У РФ злетіли ворожі МіГ-31К: в Україні повітряна тривога
11 липня 2023 15:14
Російський літак МіГ-31К. Фото: google
Вдень, 11 липня, в Росії злетів літак МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка". По всій території України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомили моніторингові канали.
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У РФ злетів літак МіГ-31К. Цей літак носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.
Наголошується, що МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.
Нагадаємо, 11 липня вдень по всій Україні оголосили повітряну тривогу.