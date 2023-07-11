Зліт російського літака МіГ-31К 11 липня — в Україні повітряна тривога

Російський літак МіГ-31К. Фото: google

Вдень, 11 липня, в Росії злетів літак МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка". По всій території України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили моніторингові канали.

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У РФ злетів літак МіГ-31К. Цей літак носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

Наголошується, що МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.

Нагадаємо, 11 липня вдень по всій Україні оголосили повітряну тривогу.