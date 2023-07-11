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У РФ злетіли ворожі МіГ-31К: в Україні повітряна тривога

11 липня 2023 15:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зліт російського літака МіГ-31К 11 липня — в Україні повітряна тривога
Російський літак МіГ-31К. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вдень, 11 липня, в Росії злетів літак МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка". По всій території України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили моніторингові канали.

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Зліт російських МіГ-31К

У РФ злетів літак МіГ-31К. Цей літак носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

Наголошується, що МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.

скріншот

Нагадаємо, 11 липня вдень по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

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