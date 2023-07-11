Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Україні знову повітряна тривога: загроза атаки "шахедів" arrow

В Україні знову повітряна тривога: загроза атаки "шахедів"

11 липня 2023 01:22
оновлено: 01:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога в Україні вночі 11 липня
Ворожі безпілотники у повітрі. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 11 липня, в Україні вдруге за ніч лунає повітряна тривога. Про загрозу атаки безпілотників Повітряні Сили почали повідомляти після опівночі.

Про це повідомляють моніторингові канали

Читайте також:

Повітряна тривога по Україні вночі 11 липня

Повітряні Сили України повідомляють, що є загроза застосування ворогом ударних БпЛА у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Рух БпЛА типу "Шахід" з Південного напрямку.

Мапа повітряних тривог виглядає так:

01:22:

 До мапи повітряних тривог додалася Херсонська область.

Мапа повітряних тривог тепер така:

01:29:

Моніторингові канали повідомляють, що у небезпеці також опинилася Харківська область.

01:39: 

Небезпечно у Миколаївській області.

Нагадаємо, вранці 10 липня у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксовано зліт чотирьох винищувачів РФ. У зв'язку із цим у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу.

Також ми писали, що в Україні 10 липня було оголошено повітряну тривогу в кількох областях України. Тривога лунала у 12 областях України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

Новина з фото

16:10 Що відомо про нову жінку Олександра Пономарьова: невже це Марія Яремчук?

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз