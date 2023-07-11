Повітряна тривога в Україні вночі 11 липня

Ворожі безпілотники у повітрі. Фото: соцмережі

Вночі, 11 липня, в Україні вдруге за ніч лунає повітряна тривога. Про загрозу атаки безпілотників Повітряні Сили почали повідомляти після опівночі.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряні Сили України повідомляють, що є загроза застосування ворогом ударних БпЛА у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Рух БпЛА типу "Шахід" з Південного напрямку.

Мапа повітряних тривог виглядає так:

01:22:

До мапи повітряних тривог додалася Херсонська область.

Мапа повітряних тривог тепер така:

01:29:

Моніторингові канали повідомляють, що у небезпеці також опинилася Харківська область.

01:39:

Небезпечно у Миколаївській області.

Нагадаємо, вранці 10 липня у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксовано зліт чотирьох винищувачів РФ. У зв'язку із цим у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу.

Також ми писали, що в Україні 10 липня було оголошено повітряну тривогу в кількох областях України. Тривога лунала у 12 областях України.