Повітряна тривога в Україні вночі 11 липня

В Україні знову повітряна тривога: загроза атаки "шахедів"
Вночі, 11 липня, в Україні вдруге за ніч лунає повітряна тривога. Про загрозу атаки безпілотників Повітряні Сили почали повідомляти після опівночі.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога по Україні вночі 11 липня
Повітряні Сили України повідомляють, що є загроза застосування ворогом ударних БпЛА у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Рух БпЛА типу "Шахід" з Південного напрямку.
Мапа повітряних тривог виглядає так:
01:22:
До мапи повітряних тривог додалася Херсонська область.
Мапа повітряних тривог тепер така:
01:29:
Моніторингові канали повідомляють, що у небезпеці також опинилася Харківська область.
01:39:
Небезпечно у Миколаївській області.
Нагадаємо, вранці 10 липня у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксовано зліт чотирьох винищувачів РФ. У зв'язку із цим у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу.
Також ми писали, що в Україні 10 липня було оголошено повітряну тривогу в кількох областях України. Тривога лунала у 12 областях України.