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В РФ уволили с должности генерала Суровикина, — росСМИ

22 августа 2023 23:17
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Валерия Пержун
редактор
В РФ уволили с должности генерала Суровикина, — росСМИ
Генерал армии РФ Сергей Суровикин. Фото: росСМИ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Генерал Сергей Суровикин уволен с должности командующего Воздушно-космическими силами РФ. В то же время, его оставили в распоряжении Минобороны РФ.

Об этом в своем телеграмм-канале написал бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

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Что известно об увольнении генерала РФ с должности

Ранее заместителя командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отстранили от службы и приказали скрыться с информационного поля, "пока о нем не забудут".

Российские СМИ тогда писали, что Суровикину нельзя покидать квартиру. Однако к нему могли наведываться гости, в том числе несколько подчиненных.

Сейсчас стало известно об увольнении генерала.

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Скриншот сообщения Алексея Венедиктова

В то же время, по данным Ксении Собчак, Суровикина уволили закрытым указом еще 18 августа.

Самого приказа или полного текста в открытом доступе сейчас нет.

Чем до увольнения занимался Суровикин

С 31 октября 2017 года Суровикин возглавлял командование Воздушно-космическими силами РФ. Затем уже во время полномасштабного вторжения он командовал российскими войсками в Украине, а с 11 января 2023 занимал должность заместителя командующего.

Во время мятежа группировки ПИК "Вагнер" Суровикин записал видеообращение к наемникам с призывом вернуться к местам дислокации. После этого он не появлялся публично.

После чего появлялась информация, что Суровикина задержали. К тому же СМИ писали, что тогда около 15 российских офицеров отстранили или уволили со службы

Напомним, военные аналитики рассказали, почему Пригожин захотел опрокинуть "вагнеровцев" в Африку.

Также разведка сообщала, что в ПИК "Вагнер" назревает раскол из-за "измены" командиров.

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