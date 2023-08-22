В РФ уволили с должности генерала Суровикина, — росСМИ
Генерал Сергей Суровикин уволен с должности командующего Воздушно-космическими силами РФ. В то же время, его оставили в распоряжении Минобороны РФ.
Об этом в своем телеграмм-канале написал бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
Что известно об увольнении генерала РФ с должности
Ранее заместителя командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отстранили от службы и приказали скрыться с информационного поля, "пока о нем не забудут".
Российские СМИ тогда писали, что Суровикину нельзя покидать квартиру. Однако к нему могли наведываться гости, в том числе несколько подчиненных.
Сейсчас стало известно об увольнении генерала.
В то же время, по данным Ксении Собчак, Суровикина уволили закрытым указом еще 18 августа.
Самого приказа или полного текста в открытом доступе сейчас нет.
Чем до увольнения занимался Суровикин
С 31 октября 2017 года Суровикин возглавлял командование Воздушно-космическими силами РФ. Затем уже во время полномасштабного вторжения он командовал российскими войсками в Украине, а с 11 января 2023 занимал должность заместителя командующего.
Во время мятежа группировки ПИК "Вагнер" Суровикин записал видеообращение к наемникам с призывом вернуться к местам дислокации. После этого он не появлялся публично.
После чего появлялась информация, что Суровикина задержали. К тому же СМИ писали, что тогда около 15 российских офицеров отстранили или уволили со службы
Напомним, военные аналитики рассказали, почему Пригожин захотел опрокинуть "вагнеровцев" в Африку.
Также разведка сообщала, что в ПИК "Вагнер" назревает раскол из-за "измены" командиров.