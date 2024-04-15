В России не хватает систем ПВО для отражения атак дронов по нефтеперерабатывающим заводам

У россиян не хватает средств ПВО — заявление партизанского движения АТЕШ
Российское военное командование игнорирует просьбы своих военных касательно улучшения систем ПВО, которые нужны для защиты нефтеперерабатывающих заводов.
Об этом в воскресенье, 14 апреля, заявили участники "Атеш" — военного партизанского движения на временно оккупированных территориях Украины.
У окупантов серьезная нехватка запчастей для систем ПВО
"Сообщается, что действующие системы ПВО нуждаются в ремонте для эффективного противостояния воздушным атакам. Однако, в воинских частях есть серьезная нехватка запчастей, необходимых для проведения ремонтных работ", — информирует "Атеш".
Российские военные отправляют заявки на ремонт техники, но в ответ получают только отписки, мол, нужных запчастей сейчас нет. Дефицит деталей легко объяснить: все отправляется на приоритетные направления — в Крым и на временно оккупированные территории Украины.
Напомним, 12 апреля Международное энергетическое агентство выразило обеспокоенность украинскими атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы. В МАГАТЕ предупредили, что такие действия могут повлечь негативные последствия для глобальных рынков нефтепродуктов.
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