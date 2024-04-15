В России не хватает систем ПВО для отражения атак дронов по нефтеперерабатывающим заводам

Атака на НПЗ России. Фото иллюстративное: currenttime.tv

Российское военное командование игнорирует просьбы своих военных касательно улучшения систем ПВО, которые нужны для защиты нефтеперерабатывающих заводов.

Об этом в воскресенье, 14 апреля, заявили участники "Атеш" — военного партизанского движения на временно оккупированных территориях Украины.

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У окупантов серьезная нехватка запчастей для систем ПВО

"Сообщается, что действующие системы ПВО нуждаются в ремонте для эффективного противостояния воздушным атакам. Однако, в воинских частях есть серьезная нехватка запчастей, необходимых для проведения ремонтных работ", — информирует "Атеш".

Скриншот с Telegram/АТЕШ

Российские военные отправляют заявки на ремонт техники, но в ответ получают только отписки, мол, нужных запчастей сейчас нет. Дефицит деталей легко объяснить: все отправляется на приоритетные направления — в Крым и на временно оккупированные территории Украины.

Напомним, 12 апреля Международное энергетическое агентство выразило обеспокоенность украинскими атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы. В МАГАТЕ предупредили, что такие действия могут повлечь негативные последствия для глобальных рынков нефтепродуктов.

Также мы писали, что в российском Орске вследствие прорыва дамбы остановил работу НПЗ.