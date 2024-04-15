В Росії бракує систем ППО для відбиття атак дронів по нафтопереробних заводах

Атака на ПНЗ Росії. Фото ілюстративне: currenttime.tv

Російське військове командування ігнорує прохання своїх військових щодо ремонту ППО з метою кращого захисту нафтопереробних заводів.

Про це у неділю, 14 квітня, заявили учасники "Атеш" — військового партизанського руху на тимчасово окупованих територіях України.

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"Повідомляється, що діючі системи ППО потребують ремонту для ефективного протистояння повітряним атакам. Однак, у військових частинах є серйозний брак запчастин, необхідних для проведення ремонтних робіт", — інформує "Атеш".

Скриншот з Telegram/АТЕШ

Російські військові відправляють заявки на ремонт техніки, але у відповідь отримують тільки відписки, мовляв, потрібних запчастин зараз немає. Насправді дефіцит деталей легко пояснити: все передається на пріоритетні напрямки — в Крим і на тимчасово окуповані території України.

Нагадаємо, 12 квітня Міжнародне енергетичне агентство висловило занепокоєння щодо українських атак на російські нафтопереробні заводи. Вони попередили, що такі дії можуть спричинити негативні наслідки для глобальних ринків нафтопродуктів.

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