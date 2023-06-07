Какую проблему с подрывом ГЭС россияне создали для себя и ВСУ

Каховская ГЭС после взрыва россиянами. Фото: Reuters

В результате затопления районов вниз по течению Днепра из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС у врага ослабли возможности огневого контроля территорий, подконтрольных украинским властям. Вместе с тем такая же проблема возникла и у Вооруженных сил Украины.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"За счет разлива воды линия боевого столкновения перенеслась вглубь суши", — сказал Снегирев.

А значит, по его словам, будет стоять вопрос о том, что по позициям оккупантов могут работать только отдельные средства поражения. При этом — исключительно НАТОвского образца.

Как отметил военный эксперт, это повлечет передислокацию такого вида оружия, личного состава, накопление и увеличение использования боеприпасов, ремонт техники и т.д.

Что сделали россияне

Российские военные преступники в ночь на 6 июня совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В результате подрыва Каховской ГЭС затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской области, продолжается эвакуация населения. В частности, сложная ситуация сохраняется и в Херсоне.