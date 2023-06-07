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У росіян і ЗСУ з'явилася однакова проблема після підриву ГЕС

7 червня 2023 12:55
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Яку проблему з підривом ГЕС росіяни створили для себе і ЗСУ
Каховська ГЕС після підриву росіянами. Фото: Reuters
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

У результаті затоплення районів вниз по течії Дніпра через підрив росіянами Каховської ГЕС у ворога послабилися можливості вогневого контролю територій, які підконтрольні українській владі. Разом з тим, така сама проблема виникла і у Збройних сил України. 

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Внаслідок розлиття води лінія бойового зіткнення перенеслася вглиб суші", — сказав Снєгирьов.

А отже наразі, за його словами, стоятиме питання, що по позиціях окупантів можуть працювати лише окремі засоби ураження. При цьому — виключно НАТОвського зразку.

Як зазначив військовий експерт, це потягне за собою передислокацію такого виду зброї, особового складу, накопичення і збільшення використання боєприпасів, ремонт техніки й таке інше.

Що зробили росіяни

Російські воєнні злочинці в ніч проти 6 червня здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Внаслідок підриву Каховської ГЕС затоплено десятки населених пунктів на Херсонщині, триває евакуація населення. Зокрема, складна ситуація зберігається і в самому Херсоні.

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