"У россиян заканчиваются десантники": Снегирев в эфире Новини.LIVE
Военный аналитик и глава движения "Правое дело" Дмитрий Снегирев стал гостем студии Новини.LIVE. Он рассказал об эпидемии по поджогу военкоматов в России.
Посмотреть интервью с Дмитрием Снегиревым можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
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Снегирев также рассказал о последних событиях на фронте и отреагировал на постоянные взрывы во временно оккупированном Крыму.
Напомним, в России "патриотически" настроенные граждане еще раз показывают результаты кремлевской мобилизации. Так, недавно зафиксировали 14-й случай поджога военкомата. По словам поджигателей, их заставляют это делать мошенники.
Также мы писали, что во временно оккупированном Крыму учительница русского языка пыталась поджечь военкомат. В ее телефоне нашли переписку с куратором.
Добавим, за последние 24 часа украинские авиационные подразделения оборонных сил провели девять налетов на районы, где расположен противник и его военное оборудование, а также один налет на зенитный комплекс захватчиков. Ракетные подразделения и артиллерия успешно поразили 20 артиллерийских установок, радиостанцию, два командных пункта, а также другие стратегические объекты.