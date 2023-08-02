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"У россиян заканчиваются десантники": Снегирев в эфире Новини.LIVE

2 августа 2023 22:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"У россиян заканчиваются десантники": Снегирев в эфире Новини.LIVE
Военный аналитик и глава движения "Правое дело" Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Военный аналитик и глава движения "Правое дело" Дмитрий Снегирев стал гостем студии Новини.LIVE. Он рассказал об эпидемии по поджогу военкоматов в России.

Посмотреть интервью с Дмитрием Снегиревым можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Снегирев также рассказал о последних событиях на фронте и отреагировал на постоянные взрывы во временно оккупированном Крыму.

Напомним, в России "патриотически" настроенные граждане еще раз показывают результаты кремлевской мобилизации. Так, недавно зафиксировали 14-й случай поджога военкомата. По словам поджигателей, их заставляют это делать мошенники.

Также мы писали, что во временно оккупированном Крыму учительница русского языка пыталась поджечь военкомат. В ее телефоне нашли переписку с куратором.

Добавим, за последние 24 часа украинские авиационные подразделения оборонных сил провели девять налетов на районы, где расположен противник и его военное оборудование, а также один налет на зенитный комплекс захватчиков. Ракетные подразделения и артиллерия успешно поразили 20 артиллерийских установок, радиостанцию, два командных пункта, а также другие стратегические объекты.

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