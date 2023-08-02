ЗСУ за добу ефектно знищили 20 артсистем та два склади РФ: нові дані від Генштабу

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

За останні 24 години українські авіаційні підрозділи оборонних сил провели дев'ять нальотів на райони, де розташований противник та його військове обладнання, а також один наліт на зенітний комплекс загарбників. Ракетні підрозділи та артилерія успішно вразили 20 артилерійських установок, радіостанцію, два командні пункти, а також інші стратегічні об'єкти.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках, у районі Козачої Лопані у Харківській області, зафіксовано авіаційні бомбардування, а також обстріли понад 20 селищ.

На Куп'янському напрямку повітряні удари припали на Петропавлівку та Кислівку, а на Лиманському напрямку — на території Білогорівки (Луганська область) та в районах Серебрянки та Спірного (Донецька область).

На Бахмутському напрямку противник намагався повернути контроль у низці районів Донецької області, але без успіху. Авіаційні удари було завдано в районі Дружби та населеного пункту під назвою Нью-Йорк. Внаслідок артилерійських обстрілів пошкоджено десятки населених пунктів. А на Авдіївському напрямку противник атакував район міста Авдіївка. У Мар'їнці оборонні сили успішно протистоять настанню російських військ.

На Шахтарському напрямку ворог атакував район Старомайорського, намагаючись повернути колишні позиції. На Запорізькому напрямку противник наголошує на протидії просуванню наших сил і завдає ударів у районах Малої Токмачки та П'ятихаток. Артилерійські обстріли вплинули життя багатьох поселень.

На Херсонському напрямку відбулася авіаційна атака в районі Одрадокам'янки та 15 населених пунктів постраждали від артилерії.

Генштаб уточнив, що українська армія продовжує активні дії у Мелітопольському та Бердянському напрямах, зміцнюючись на нових позиціях та здійснюючи контрудар проти артилерії ворога.

Удари РФ по Україні

За останні 24 години Росія виконала авіаційну атаку з використанням іранських безпілотних літальних апаратів моделі Shahed у напрямку України. Українська ППО у співпраці з іншими підрозділами військової оборони успішно знешкодила 23 із цих БпЛА.

Агресор здійснив п'ять ракетних запусків, здійснив 86 повітряних атак та 36 обстрілів із багатозарядних реактивних систем на території, де розташовані як військові позиції, так і цивільні об'єкти. На жаль, серед мирного населення постраждали.

Удари ЗСУ по об'єктах РФ

"Авіація сил оборони за добу завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 по зенітно-ракетному комплексу окупантів", — йдеться у повідомленні.

Також Генштаб повідомляє, що підрозділи ракетних військ та артилерії знищили 20 артилерійських установок на вогневих точках, одну установку радіолокації, два командні пункти, місце скупчення військового обладнання, один засіб ППО, один район, де знаходився особовий склад, а також дві бойові одиниці.

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у червні одинадцять українських військовополонених, яких перевезли з Росії до Угорщини, можливо, потрапили туди через Туреччину. Літак, який доставив полонених до Будапешту, прилетів 7 червня не прямо з Росії, а з Турецької Республіки.

Також ми повідомляли, що 14-та окрема механізована бригада продовжує успішно знищувати окупантів. Так, нещодавно захисники продемонстрували роботу із мінометом.