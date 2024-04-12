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В российском Белгороде дрон попал в админздание "Газпрома"

12 апреля 2024 13:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В российском Белгороде дрон попал в админздание "Газпрома"
Момент попадания в здание "Газпрома". Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В российском Белгороде беспилотный летательный аппарат попал в административное здание "Газпрома". При этом минобороны государства-агрессора заявило, что якобы сбило пять дронов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и губернатор Вячеслав Гладков.

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Как заявил Гладков, "беспилотник врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия". Повреждения получил фасад здания, на месте работают оперативные службы.

"В результате взрыва пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у другого — осколочные ранения верхней и нижней конечностей. Бригады скорой доставили их в областную клиническую больницу", — говорится в сообщении губернатора.⠀

Он добавил, что обоим пострадавшим была оказана медицинская помощь. Также в российском минобороны утверждают о сбитии пяти дронов над Белгородской областью.

Ранее мы сообщали, что несколько населенных пунктов Белгородской области России попали под обстрел якобы ударных дронов.

1 апреля, в российском Белгороде раздавались взрывы. Горожане сообщали о "прилетах", в городе возникло несколько пожаров.

война
Газпром
обстрелы
дроны
Россия

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