У російському Бєлгороді дрон влучив в адмінбудівлю "Газпрому"

Момент влучання у будівлю "Газпрому". Фото: росЗМІ

У російському Бєлгороді безпілотний літальний апарат влучив в адміністративну будівлю "Газпрому". При цьому міноборони держави-агресора заявило, що нібито збило п'ять дронів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та губернатор В’ячеслав Гладков.

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Як заявив Гладков, що "безпілотник врізався в адміністративну будівлю ресурсопостачального підприємства". Пошкоджень зазнав фасад будівлі, на місці працюють оперативні служби.

"Внаслідок вибуху постраждали дві людини: у одного чоловіка осколкове поранення нижньої кінцівки, у другого — осколкові поранення верхньої та нижньої кінцівок. Бригади швидкої доправили їх до обласної клінічної лікарні", — йдеться в повідомленні губернатора.⠀

Він додав, що обом постраждалим була надана медична допомога. Також у російському міноборони стверджують про збиття п’яти дронів над Бєлгородською областю.

Раніше ми повідомляли, що кілька населених пунктів Бєлгородської області Росії потрапили під обстріл нібито ударних дронів.

1 квітня, в російському Бєлгороді лунали вибухи. Містяни повідомляли про "прильоти", у місті виникло декілька пожеж.