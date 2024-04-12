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У російському Бєлгороді дрон влучив в адмінбудівлю "Газпрому"

12 квітня 2024 13:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У російському Бєлгороді дрон влучив в адмінбудівлю "Газпрому"
Момент влучання у будівлю "Газпрому". Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У російському Бєлгороді безпілотний літальний апарат влучив в адміністративну будівлю "Газпрому". При цьому міноборони держави-агресора заявило, що нібито збило п'ять дронів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та губернатор В’ячеслав Гладков.

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Дрон влучив в адмінбудівлю "Газпрому"

Як заявив Гладков, що "безпілотник врізався в адміністративну будівлю ресурсопостачального підприємства". Пошкоджень зазнав фасад будівлі, на місці працюють оперативні служби.

"Внаслідок вибуху постраждали дві людини: у одного чоловіка осколкове поранення нижньої кінцівки, у другого — осколкові поранення верхньої та нижньої кінцівок. Бригади швидкої доправили їх до обласної клінічної лікарні", — йдеться в повідомленні губернатора.⠀

Він додав, що обом постраждалим була надана медична допомога. Також у російському міноборони стверджують про збиття п’яти дронів над Бєлгородською областю. 

Раніше ми повідомляли, що кілька населених пунктів Бєлгородської області Росії потрапили під обстріл нібито ударних дронів. 

1 квітня, в російському Бєлгороді лунали вибухи. Містяни повідомляли про "прильоти", у місті виникло декілька пожеж. 

війна
Газпром
обстріли
дрони
Росія

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