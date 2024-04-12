У російському Бєлгороді дрон влучив в адмінбудівлю "Газпрому"
У російському Бєлгороді безпілотний літальний апарат влучив в адміністративну будівлю "Газпрому". При цьому міноборони держави-агресора заявило, що нібито збило п'ять дронів.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та губернатор В’ячеслав Гладков.
Дрон влучив в адмінбудівлю "Газпрому"
Як заявив Гладков, що "безпілотник врізався в адміністративну будівлю ресурсопостачального підприємства". Пошкоджень зазнав фасад будівлі, на місці працюють оперативні служби.
"Внаслідок вибуху постраждали дві людини: у одного чоловіка осколкове поранення нижньої кінцівки, у другого — осколкові поранення верхньої та нижньої кінцівок. Бригади швидкої доправили їх до обласної клінічної лікарні", — йдеться в повідомленні губернатора.⠀
Він додав, що обом постраждалим була надана медична допомога. Також у російському міноборони стверджують про збиття п’яти дронів над Бєлгородською областю.
Раніше ми повідомляли, що кілька населених пунктів Бєлгородської області Росії потрапили під обстріл нібито ударних дронів.
1 квітня, в російському Бєлгороді лунали вибухи. Містяни повідомляли про "прильоти", у місті виникло декілька пожеж.
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