В российском генштабе сказали, планируют ли новую волну мобилизации

Первую волну мобилизации в россии проводили осенью 2022 года

В россии уверяют, что вторую волну мобилизации проводить не планируют. В то же время в российском генштабе отмечают, что идет набор людей на службу по контракту для участия в войне против Украины.

Об этом заявил представитель главного организационно-мобилизационного управления генштаба рф контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Планы по мобилизации

"Хочу вас всех заверить, что в планах генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач", — сказал представитель российского генштаба.

При этом сообщается, что в россии расширена сеть пунктов отбора на службу по контракту.

"Сейчас значительно увеличилось и количество граждан, которые приняли решение добровольно поступить на военную службу по контракту. Для их своевременного оформления министерством обороны была расширена сеть пунктов отбора на контракт и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами", — сказал Цимлянский.

Напомним, российский диктатор владимир путин ранее подписал указ о весеннем призыве, который начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. В российскую армию планируют привлечь еще 147 тысяч человек.

Недавно британская разведка сообщила, что в россии власти планируют скрыть очередной этап мобилизации, назвав его "вербовкой добровольцев". Впрочем, в регионах все равно будут действовать обычными принудительными методами.