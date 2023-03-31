В российском генштабе сказали, планируют ли новую волну мобилизации
В россии уверяют, что вторую волну мобилизации проводить не планируют. В то же время в российском генштабе отмечают, что идет набор людей на службу по контракту для участия в войне против Украины.
Об этом заявил представитель главного организационно-мобилизационного управления генштаба рф контр-адмирал Владимир Цимлянский.
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Планы по мобилизации
"Хочу вас всех заверить, что в планах генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач", — сказал представитель российского генштаба.
При этом сообщается, что в россии расширена сеть пунктов отбора на службу по контракту.
"Сейчас значительно увеличилось и количество граждан, которые приняли решение добровольно поступить на военную службу по контракту. Для их своевременного оформления министерством обороны была расширена сеть пунктов отбора на контракт и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами", — сказал Цимлянский.
Напомним, российский диктатор владимир путин ранее подписал указ о весеннем призыве, который начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. В российскую армию планируют привлечь еще 147 тысяч человек.
Недавно британская разведка сообщила, что в россии власти планируют скрыть очередной этап мобилизации, назвав его "вербовкой добровольцев". Впрочем, в регионах все равно будут действовать обычными принудительными методами.