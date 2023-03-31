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В российском генштабе сказали, планируют ли новую волну мобилизации

31 марта 2023 09:50
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Первую волну мобилизации в россии проводили осенью 2022 года
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В россии уверяют, что вторую волну мобилизации проводить не планируют. В то же время в российском генштабе отмечают, что идет набор людей на службу по контракту для участия в войне против Украины.

Об этом заявил представитель главного организационно-мобилизационного управления генштаба рф контр-адмирал Владимир Цимлянский.

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Планы по мобилизации

"Хочу вас всех заверить, что в планах генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач", сказал представитель российского генштаба.

При этом сообщается, что в россии расширена сеть пунктов отбора на службу по контракту.

"Сейчас значительно увеличилось и количество граждан, которые приняли решение добровольно поступить на военную службу по контракту. Для их своевременного оформления министерством обороны была расширена сеть пунктов отбора на контракт и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами", сказал Цимлянский.

Напомним, российский диктатор владимир путин ранее подписал указ о весеннем призыве, который начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. В российскую армию планируют привлечь еще 147 тысяч человек.

Недавно британская разведка сообщила, что в россии власти планируют скрыть очередной этап мобилизации, назвав его "вербовкой добровольцев". Впрочем, в регионах все равно будут действовать обычными принудительными методами.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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