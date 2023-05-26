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В Краснодаре в России раздаются взрывы: предварительно, атака БпЛА

26 мая 2023 05:05
обновлено: 05:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Краснодаре в России раздаются взрывы: предварительно, атака БпЛА
Результаты взрыва в Краснодаре в России. Фото: российские СМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В российском городе Краснодаре местные жители заявляют, что слышали громкие взрывы. По предварительной информации, было как минимум два "хлопка".

Об этом сообщают российские СМИ.

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Отмечается, что жители Краснодара сообщают о громких взрывах над центром города. По словам очевидцев, было как минимум два "хлопка".

По предварительным данным, город атаковали беспилотники, а около 4 часов утра сработало ПВО.

Также очевидцы сообщают, что перед взрывами слышали звук, похожий на летящий БПЛА.

Позже сообщили о новом прилете и повторных взрывах в Краснодаре.

"Вы уже поздоровались с Краснодаром? Поздоровайтесь", — написал председатель Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

Осторожно — 18+! На видео присутствует ненормативная лексика.

"Повреждено здание МТС на улице Морской в центре Краснодара. Вероятно, на дом упали обломки сбитого беспилотника", — сообщают российские СМИ.

Напомним, что 25 мая жители Бердянска начали публиковать кадры взрывов. На видео видно, как что-то сорвалось.

Также мы писали, что в оккупированном русскими войсками Мелитополе раздались многочисленные взрывы. В районе аэродрома, где базируются войска РФ, слышны громкие звуки и виден дым.

Добавим, что во временно оккупированном Крыму в городе Джанкой 25 мая был слышен взрыв. Предварительно сообщают о "работе" ПВО.

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