В Краснодаре в России раздаются взрывы: предварительно, атака БпЛА
В российском городе Краснодаре местные жители заявляют, что слышали громкие взрывы. По предварительной информации, было как минимум два "хлопка".
Об этом сообщают российские СМИ.
Взрывы в России
Отмечается, что жители Краснодара сообщают о громких взрывах над центром города. По словам очевидцев, было как минимум два "хлопка".
По предварительным данным, город атаковали беспилотники, а около 4 часов утра сработало ПВО.
Также очевидцы сообщают, что перед взрывами слышали звук, похожий на летящий БПЛА.
Позже сообщили о новом прилете и повторных взрывах в Краснодаре.
"Вы уже поздоровались с Краснодаром? Поздоровайтесь", — написал председатель Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.
Осторожно — 18+! На видео присутствует ненормативная лексика.
"Повреждено здание МТС на улице Морской в центре Краснодара. Вероятно, на дом упали обломки сбитого беспилотника", — сообщают российские СМИ.
Напомним, что 25 мая жители Бердянска начали публиковать кадры взрывов. На видео видно, как что-то сорвалось.
Также мы писали, что в оккупированном русскими войсками Мелитополе раздались многочисленные взрывы. В районе аэродрома, где базируются войска РФ, слышны громкие звуки и виден дым.
Добавим, что во временно оккупированном Крыму в городе Джанкой 25 мая был слышен взрыв. Предварительно сообщают о "работе" ПВО.