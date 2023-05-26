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У Краснодарі в Росії лунають вибухи: попередньо, атака БпЛА

26 травня 2023 05:05
оновлено: 05:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Краснодарі в Росії лунають вибухи: попередньо, атака БпЛА
Наслідки вибуху в Краснодарі в Росії. Фото: російські ЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У російському місті Краснодар місцеві жителі заявляють, що чули гучні вибухи. За попередньою інформацією, було як мінімум дві "бавовни".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначається, що жителі Краснодара повідомляють про гучні вибухи над центром міста. За словами очевидців, було як мінімум дві "бавовни".

За попередніми даними, місто атакували безпілотники, а близько 4-ї години ранку спрацювало ППО.

Також очевидці повідомляють, що перед вибухами чули звук, схожий на БПЛА, що летить.

Пізніше повідомили про новий приліт і повторні вибухи в Краснодарі.

"Ви вже привіталися з Краснодаром? Вітайтеся", — написав голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

Обережно — 18+! На відео присутня ненормативна лексика.

"Пошкоджена будівля МТС на вулиці Морській в центрі Краснодара. Ймовірно, на будинок впали уламки збитого безпілотника", — повідомляють російські ЗМІ.

Нагадаємо, що 25 травня жителі Бердянська почали публікувати кадри вибухів. На відео видно, як щось зірвалось.

Також ми писали, що в окупованому російськими військами Мелітополі пролунали численні вибухи. В районі аеродрому, де базуються війська РФ, чутно гучні звуки і видно дим.

Додамо, що в тимчасово окупованому Криму у місті Джанкой 25 травня було чутно вибух. Попередньо повідомляють про "роботу" ППО.

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