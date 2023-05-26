У Краснодарі в Росії лунають вибухи: попередньо, атака БпЛА
У російському місті Краснодар місцеві жителі заявляють, що чули гучні вибухи. За попередньою інформацією, було як мінімум дві "бавовни".
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Вибухи в Росії
Зазначається, що жителі Краснодара повідомляють про гучні вибухи над центром міста. За словами очевидців, було як мінімум дві "бавовни".
За попередніми даними, місто атакували безпілотники, а близько 4-ї години ранку спрацювало ППО.
Також очевидці повідомляють, що перед вибухами чули звук, схожий на БПЛА, що летить.
Пізніше повідомили про новий приліт і повторні вибухи в Краснодарі.
"Ви вже привіталися з Краснодаром? Вітайтеся", — написав голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук у Telegram.
Обережно — 18+! На відео присутня ненормативна лексика.
"Пошкоджена будівля МТС на вулиці Морській в центрі Краснодара. Ймовірно, на будинок впали уламки збитого безпілотника", — повідомляють російські ЗМІ.
Нагадаємо, що 25 травня жителі Бердянська почали публікувати кадри вибухів. На відео видно, як щось зірвалось.
Також ми писали, що в окупованому російськими військами Мелітополі пролунали численні вибухи. В районі аеродрому, де базуються війська РФ, чутно гучні звуки і видно дим.
Додамо, що в тимчасово окупованому Криму у місті Джанкой 25 травня було чутно вибух. Попередньо повідомляють про "роботу" ППО.