В российском Пскове на аэродроме взрывы: детали
30 августа 2023 00:45
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Вечером, 29 августа, около 23:30 прозвучала серия взрывов в аэропорту "Кресты" в Пскове. В результате якобы атаки БпЛА, там загорелся пожар, больше, взрывы раздаются до сих пор.
Об этом сообщают РосСМИ.
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Отмечается, что на аэропорт в Пскове была совершена атака БпЛА. Более того, росСМИ сообщают, что беспилотники якобы запущены из Латвии.
В аэропорту разгорелся сильный пожар, который пытаются локализовать.
"Предварительно 2 самолета получили повреждения во время атаки БпЛА на аэропорт в Пскове" , - сообщают росСМИ.
Местные жители в свою очередь распространяют видео с места событий.
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