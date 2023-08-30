В российском Пскове на аэродроме взрывы: детали

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Вечером, 29 августа, около 23:30 прозвучала серия взрывов в аэропорту "Кресты" в Пскове. В результате якобы атаки БпЛА, там загорелся пожар, больше, взрывы раздаются до сих пор.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Отмечается, что на аэропорт в Пскове была совершена атака БпЛА. Более того, росСМИ сообщают, что беспилотники якобы запущены из Латвии.

Источник: росСМИ

В аэропорту разгорелся сильный пожар, который пытаются локализовать.

"Предварительно 2 самолета получили повреждения во время атаки БпЛА на аэропорт в Пскове" , - сообщают росСМИ.

Местные жители в свою очередь распространяют видео с места событий.

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