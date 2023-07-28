В российском Таганроге раздался мощный взрыв
В пятницу, 28 июля, в российском городе Таганрог раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что в близлежащих домах вылетели окна, а над местом сразу поднялся столб густого черного дыма.
Об этом сообщают росСМИ.
Причины и последствия взрыва Таганроги
По предварительной информации, взрыв прогремел в районе аквапарка "Голубой", расположенном на улице Адмирала Крюйса. Там под завалами ресторана "Чехов сад" находятся люди. Сейчас известно о по меньшей мере шести пострадавших, их количество растет.
О причине взрыва пока ничего не известно. Однако некоторые местные паблики отмечают, что это был прилет ракеты или БпЛА.
Напомним, 24 июля в Москве около четырех утра по киевскому времени начались взрывы. Местные паблики начали писать, что это атака украинских беспилотников.
Также мы писали, что БпЛА, атаковавшие Москву в ночь на понедельник 24 июля, целились непосредственно по российскому министерству обороны. Эти объекты расположены в центре Москвы. Сами БпЛА запускались из России местными партизанами.