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В российском Таганроге раздался мощный взрыв

28 июля 2023 16:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В российском Таганроге раздался мощный взрыв
Дым над местом взрыва. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В пятницу, 28 июля, в российском городе Таганрог раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что в близлежащих домах вылетели окна, а над местом сразу поднялся столб густого черного дыма.

Об этом сообщают росСМИ.

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Таганрог на карте. Фото: скриншот

По предварительной информации, взрыв прогремел в районе аквапарка "Голубой", расположенном на улице Адмирала Крюйса. Там под завалами ресторана "Чехов сад" находятся люди. Сейчас известно о по меньшей мере шести пострадавших, их количество растет.

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Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

О причине взрыва пока ничего не известно. Однако некоторые местные паблики отмечают, что это был прилет ракеты или БпЛА.

Напомним, 24 июля в Москве около четырех утра по киевскому времени начались взрывы. Местные паблики начали писать, что это атака украинских беспилотников.

Также мы писали, что БпЛА, атаковавшие Москву в ночь на понедельник 24 июля, целились непосредственно по российскому министерству обороны. Эти объекты расположены в центре Москвы. Сами БпЛА запускались из России местными партизанами.

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