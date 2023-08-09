В российском Владивостоке ночью раздался мощный взрыв: что известно

Взрыв ночью. Иллюстративное фото: google.com

В России жители Владивостока заявили о взрыве в районе военно-морской базы. По информации Восточного военного округа, это вроде бы была тренировка корвета "Гучный".

Об этом сообщили местные СМИ.

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Взрыв на военной базе

"Приветствую! Живу на улице Героев-Тихоокеанцев у бухты Улисс, у нас примерно пол часа назад (3:30 утра) какой-то взрыв был со стороны базы военно-морской! Полицию, пожарных и даже ФСБ уже вызвали. Весь дом проснулся!" , - подчеркнули местные жители в одном из пабликов.

Скриншот сообщения

В свою очередь на канале местного политика Максима Чихунова появилось сообщение, в котором сотрудники ФСБ запретили рассказывать о случившемся.

Приказали молчать

"Утром приезжали сотрудники ФСБ, опрашивали нас. Соседцы сказали никому не говорить о происшествии. Мы фото пытались сделать, но у нас там деревья и ничего не видно было. Ну и поздно уже было, мы проснулись от этого взрыва. После (его). — Ред.) запах был сильный как пластмасса горит и все» , — отмечали в сообщении.

Скриншот сообщения

Кроме того, в районе Луговой один из жителей Владивостока запечатлел на видео неизвестный летающий объект, долго находившийся в зоне видимости.

Карта, на которой обозначено место взрыва

Напомним, во вторник, 8 августа, в Джанкое раздался мощный взрыв. Также сообщают о прилете в Октябрьском.