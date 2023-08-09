У російському Владивостоці вночі пролунав потужний вибух: що відомо
У Росії мешканці Владивостока заявили про вибух у районі військово-морської бази. За інформацією Східного військового округу, це начебто були тренування корвета "Громкий".
Про це повідомили місцеві ЗМІ.
Вибух на військовій базі
"Вітаю! Живу на вулиці Героїв-Тихоокеанців біля бухти Улісс, у нас приблизно пів години тому (3:30 ранку) якийсь вибух був із боку бази військово-морської! Поліцію, пожежників і навіть ФСБ уже викликали. Весь будинок прокинувся!", — наголосили місцеві жителі в одному із пабліків.
Своєю чергою на каналі місцевого політика Максима Чихунова з'явився допис, в якому співробітники ФСБ заборонили розповідати про те, що сталося.
Наказали мовчати
"Вранці приїжджали співробітники ФСБ, опитували нас. Сусідці сказали нікому не говорити про подію. Ми фото намагалися зробити, але у нас там дерева і нічого не видно було. Ну і пізно ж уже було, ми прокинулися від цього вибуху. Після (нього. — Ред.) запах був сильний наче пластмаса горить і все", — зазначали у повідомленні.
Крім того, у районі Лугової один із жителів Владивостока зафіксував на відео невідомий літаючий об'єкт, який довго перебував у зоні видимості.
Нагадаємо, у вівторок, 8 серпня, у Джанкої пролунав потужний вибух. Також повідомляють про приліт в Жовтневому.