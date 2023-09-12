Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В России не хватает войск и боеприпасов для нового масштабного наступления, — НАТО arrow

В России не хватает войск и боеприпасов для нового масштабного наступления, — НАТО

12 сентября 2023 10:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В России не хватает войск и боеприпасов для нового масштабного наступления, — НАТО
Российские оккупанты наступают. Фото: росЗМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

По словам высокопоставленного чиновника НАТО, Россия вряд ли сможет совершить значительную наступательную операцию в этом году. Ее вооруженные силы не обладают необходимыми боеприпасами и войсками для таких действий.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

У захватчиков недостаточно сил

В то же время, Альянс обеспокоен тем, что переговоры между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке могут привести к дополнительным поставкам оружия Кремлю, сказал чиновник журналистам в Брюсселе.

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Польши интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороны и соответствующего оборудования по ориентировочной стоимости 4 миллиарда долларов. Соответствующее заявление опубликовало агентство сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Ранее мы сообщали, что в Донецке скончался российский пропагандист Геннадий Дубовой в возрасте 56 лет. Отмечается, что воинкора сбила машина.

Напомним, российские оккупанты жалуются на постоянные проблемы, которые якобы препятствуют "успешным операциям" на войне в Украине. Одна из таких — невывоз тел и раненых захватчиков.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Женщины на учете, повестки в "Дії". Чего ждать от нового руководства Минобороны

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

06:40Цены на металлолом в сентябре: сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз