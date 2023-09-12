В России не хватает войск и боеприпасов для нового масштабного наступления, — НАТО

Российские оккупанты наступают. Фото: росЗМИ

По словам высокопоставленного чиновника НАТО, Россия вряд ли сможет совершить значительную наступательную операцию в этом году. Ее вооруженные силы не обладают необходимыми боеприпасами и войсками для таких действий.

Об этом сообщает Bloomberg.

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У захватчиков недостаточно сил

В то же время, Альянс обеспокоен тем, что переговоры между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке могут привести к дополнительным поставкам оружия Кремлю, сказал чиновник журналистам в Брюсселе.

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Польши интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороны и соответствующего оборудования по ориентировочной стоимости 4 миллиарда долларов. Соответствующее заявление опубликовало агентство сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Ранее мы сообщали, что в Донецке скончался российский пропагандист Геннадий Дубовой в возрасте 56 лет. Отмечается, что воинкора сбила машина.

Напомним, российские оккупанты жалуются на постоянные проблемы, которые якобы препятствуют "успешным операциям" на войне в Украине. Одна из таких — невывоз тел и раненых захватчиков.