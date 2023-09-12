У Росії нема вдосталь військ і боєприпасів для нового масштабного наступу, — НАТО

Російські окупанти наступають. Фото: росЗМІ

За словами високопоставленого чиновника НАТО, Росія навряд чи зможе здійснити значну наступальну операцію цього року. Її збройні сили не мають необхідних боєприпасів і військ для таких дій.

Про це повідомляє Bloomberg.

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В загарбників недостатньо сил

У той же час Альянс стурбований тим, що переговори між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином і президентом Росії Володимиром Путіним у Владивостоці можуть призвести до додаткових поставок зброї Кремлю, сказав чиновник журналістам у Брюсселі.

Державний департамент США схвалив можливий продаж Польщі інтегрованої системи бойового керування протиповітряної та протиракетної оборони та відповідного обладнання за орієнтовною вартістю 4 мільярди доларів. Відповідну заяву опублікувало Агентство співробітництва у сфері безпеки та оборони.

Раніше ми повідомляли, що у Донецьку помер російський пропагандист Геннадій Дубовий у віці 56 років. Зазначається, що військкора збила машина.

Нагадуємо, російські окупанти скаржаться на постійні проблеми, які нібито перешкоджають "успішним операціям" на війні в Україні. Одна із таких — невивезення тіл та поранених загарбників.